Elezioni Albenga, presentate ufficialmente le candidature a sostegno di Riccardo Tomatis

Nella giornata di venerdi sono state presentate ufficialmente le candidature del candidato sindaco Tomatis e dei consiglieri delle 3 liste in suo appoggio. Circa 740 firme per 3 liste e 48 candidati raccolte in pochissimo tempo rappresentano un record di disponibilitá da parte degli albenganesi a sostenere Tomatis sindaco.

"Al point elettorale di viale Martiri, nei pochi giorni necessari per la raccolta, è stata una coda continua al punto che raggiunta la quota necessaria di firme che la legge ritiene sufficiente per ogni lista non ce la siamo sentita di mandar via i cittadini che erano venuti a dimostrare l'apprezzamento del nostro progetto - spiegano da 'Riccardo Tomatis sindaco' - È un segno significativo, se ancora ce ne fosse bisogno, che i nostri candidati hanno un legame solido con il territorio e con gli albenganesi. Abbiamo scelto di presentarci a questa mandata elettorale, come a quella scorsa, con tre liste molto forti. I nostri candidati, tutti molto conosciuti, sono la garanzia della nostra serietà e dimostrano passione e competenza Ognuno dei 48 candidati è stato scelto con molta attenzione e ogniuno è rappresentativo di ogni fascia di età, territorio, professione e cultura, questo e non i simboli di partito sono la nostra forza".