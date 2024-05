Plodio 2024, il candidato sindaco Gabriele Badano presenta la lista

Un gruppo collaudato di cinque donne e altrettanti uomini all'interno di un'unica lista civica che si rivolge a tutti con l'unico intento di fare il bene del paese. Il candidato sindaco Gabriele Badano presenta i candidati della lista.

"I membri dell'attuale gruppo di maggioranza si ripresentano tutti alle elezioni in maniera compatta, senza eccezioni, cosa mai accaduta in passato. Questa novità è un ottimo indice di coesione e di partecipazione costante da parte degli amministratori, fattori che contribuiscono all'armonia e all'aggregazione del nostro paese", commenta Badano.

Ecco i nomi dei candidati consiglieri: Flavio Bergero, nato il 10 dicembre 1965, operaio, impegnato da sempre in molteplici attività di volontariato sul territorio, capogruppo degli Alpini di Plodio; Gessica Costa, nata il 17 giugno 1986, mamma di due figlie, geometra professionista; Sabrina Macciò, nata l'8 dicembre 1971, mamma, avvocato specializzata in diritto bancario, finanziario e gestione della crisi; Italo Panelli, nato il 26 maggio 1962, impiegato tecnico-commerciale; Carme Prando, nata il 3 ottobre 1948, laureata in economia, già dirigente bancaria; Massimo Ravazza, nato il 22 gennaio 1977, operaio presso un’azienda locale; Marisa Viglino, nata l'11 novembre 1952, mamma di due figli, già infermiera presso il laboratorio analisi dell'ospedale di Cairo.

Le due new entry sono Luigi Siri, nato il 26 gennaio 1969, dipendente presso un’azienda locale, appassionato ciclista e organizzatore di svariate attività sportive, specialmente nel settore della bicicletta; Nadia Veglio, nata il 7 dicembre 1978, docente, mamma di tre figli di 16, 14 e 11 anni, impegnata in molteplici attività di volontariato dirette specialmente ai più giovani, ai quali vorrà dedicare il suo tempo.