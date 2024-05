Plodio 2024, Gabriele Badano si ricandida sindaco: "Molte persone ci hanno chiesto di proseguire"

La notizia era scontata da tempo, mancava soltanto l'ufficialità che è arrivata nella mattinata odierna: Gabriele Badano si ricandida a sindaco di Plodio.

"Il mio gruppo ha voluto così. Abbiamo discusso della questione durante le festività natalizie, conducendo un'autoverifica sul nostro lavoro e ritenendo di aver operato positivamente. Tale confronto ci ha dato la convinzione di proseguire insieme per continuare a dare un contributo a Plodio, il paese che amiamo", spiega Badano.

"Ci sono ancora molte cose da fare e abbiamo alcuni progetti in programma, come l'ampliamento del cimitero, su cui abbiamo lavorato a lungo. Abbiamo scelto un approccio tecnico che riteniamo sia il più conveniente in termini di spesa e di beneficio per la comunità. Intendiamo inoltre occuparci della viabilità e della sicurezza, progettando interventi specifici basati sull'esperienza accumulata negli anni".

"Siamo convinti di poter fare del nostro meglio per Plodio", prosegue Badano. "Molte persone ci hanno chiesto di continuare. Ci candidiamo con un forte senso di responsabilità, serietà e impegno, promettendo di essere sempre presenti e attivi di fronte alle sfide future, così come abbiamo fatto di fronte alle difficoltà del passato".

"Siamo l'unica lista candidata, quindi chiediamo ai cittadini di recarsi alle urne per raggiungere il quorum del 40%, affinché Plodio non resti senza governo. Cercheremo di meritare la fiducia dei cittadini. Invitiamo tutti a partecipare con fiducia, poiché Plodio ha sempre avuto un'alta affluenza alle urne in Liguria".

"La partecipazione è fondamentale. Basta divisioni come avvenuto in passato. Vogliamo che il paese resti unito. Ci impegneremo a coinvolgere i cittadini e le associazioni sui temi principali della nostra comunità", conclude Badano.