Varazze, presentato il nuovo sito web delle Confraternite del Beigua

È stato presentato lo scorso sabato nella Biblioteca Civica di Varazze il nuovo sito internet “Fede, Cultura e Gusto: dal Mare alle Valli del Beigua”, che censisce tutte le Confraternite del Parco del Beigua e propone percorsi turistici volti alla valorizzazione del patrimonio della fede, dell’arte e della cultura del territorio. Il portale offre una mappatura dettagliata di oratori, santuari e confraternite (realtà storiche presenti in Liguria fin dal 1230), con approfondimenti su architettura, arte, bande musicali e processioni storiche.

Il progetto si inserisce nel quadro della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) del Parco del Beigua. Questo riconoscimento, conferito da Europarc Federation, certifica che l'area protetta abbia implementato processi partecipativi inclusivi e trasparenti, condividendo un piano d'azione di turismo sostenibile con enti, associazioni e realtà locali.

Simone Ottonello, Priore dell’Arciconfraternita Natività di Maria S.S. e S. Carlo di Masone, ha spiegato che il sito è nato dalla necessità condivisa delle confraternite del territorio del Beigua di far conoscere la propria storia e le proprie tradizioni e guidare residenti e turisti alla scoperta del patrimonio locale. Attraverso una mappa interattiva e dinamica, l'utente può scoprire per ciascuna realtà cenni storici, fatti salienti, appuntamenti religiosi, sagre estive e i caratteristici presepi invernali, il tutto corredato da fotografie e riferimenti geografici precisi. Vengono suggeriti, inoltre, moltissimi itinerari tra costa ed entroterra, percorribili anche in auto e a misura di famiglia, che includono piatti tipici legati alle sagre tradizionali, prodotti marchiati e certificati dal Parco del Beigua e punti di interesse che si possono trovare lungo il percorso. La sezione calendario, costantemente aggiornata, riassume tutte le feste patronali, le fiere secolari (come quella del bestiame di Masone) e gli orari delle funzioni religiose durante tutto l'anno. Speciali cartoncini con QR code saranno esposti nei vari oratori e chiese per reindirizzare i visitatori direttamente al portale.

La piattaforma è stata tecnicamente realizzata da un gruppo di giovani volontari appartenenti alle confraternite, che hanno investito il proprio tempo per creare uno strumento per diffondere il turismo sostenibile, valorizzare e tramandare la memoria storica e culturale del territorio. Il portale non vuole essere esaustivo sotto tutti gli aspetti, ma rimane aperto al contributo della comunità, in modo che nel tempo le informazioni possano essere integrate e arricchite con ulteriore materiale storico.

La presentazione ha dato ampio spazio anche alla divulgazione ambientale grazie all'intervento del dottor Marco Grillo, che ha illustrato il concetto di sviluppo sostenibile legato all'ecologia del Parco del Beigua. Dalla biologia marina alla ricca biodiversità terrestre delle valli (macchia mediterranea, pinete, boschi di faggio, pascoli e fauna locale), è emersa la necessità di adottare un "pensiero olistico": la consapevolezza che la tutela della montagna si riflette direttamente sulla salute del mare. Un impegno per la sostenibilità che Varazze porta avanti da anni, come testimoniano i prestigiosi riconoscimenti delle Bandiere Blu e Verdi.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dei Comuni di Varazze e Masone. L'Assessore alla Cultura di Varazze, Mariangela Calcagno, insieme con i rappresentanti del Comune di Masone, ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione di questo progetto: “Le confraternite sono, da secoli, custodi di solidarietà, arte e cultura locale. Questo portale non rappresenta un punto di arrivo, ma un seme gettato per il futuro. Solo creando una sinergia concreta tra costa ed entroterra e coniugando la tecnologia con la tradizione, potremo proteggere il nostro territorio e consegnarlo intatto a chi verrà dopo di noi.”

Il sito è raggiungibile all’indirizzo www.confraternitebeigua.it