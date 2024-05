Millesimo 2024, confronto tra i candidati sindaco nei locali della Società Operaia Agricola

È tempo di elezioni amministrative a Millesimo e la locale Società Operaia Agricola (S.O.A.) ha voluto dare un suo originale contributo informativo e di confronto costruttivo alle tre liste che prenderanno parte alla competizione politica.

Nei locali della stessa, infatti, venerdì 17 maggio alle 20:30, i candidati Aldo Picalli, Francesco Garofano e Manuela Benzi si accomoderanno sul palco e daranno vita a un confronto a tre sui programmi elettorali. Ma attenzione, un moderatore li incalzerà con domande non concordate. Insomma, non si tratterà per i protagonisti di far fronte a un’interrogazione programmata, ma a un compito in classe a sorpresa.

"Questa iniziativa, in un primo momento, ha causato qualche sgomento e più di un dubbio. Ha poi prevalso l’istinto competitivo e l’ardire del confronto. Tant'è che, in maniera per ora ufficiosa, tutte le forze in campo hanno aderito all’iniziativa. Vedremo gli sviluppi. Intanto sale la febbre del totosindaco", spiegano dalla Società Operaia Agricola.