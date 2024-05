Alla tabaccheria 8 di Alassio vinto il monte premi massimo di "Turista per sempre"

Hanno vinto un milione di euro al gratta e vinci "Turista per sempre", il concorso che premia i viaggiatori con premi fantastici.

Le fortunate vincitrici hanno acquistato il tagliando il 16 maggio proprio nella tabaccheria 8 di Alassio, in via Leonardo Da Vinci 38.Il premio ammonta a 300.000 euro subito, 6.000 euro al mese per 20 anni e 100.000 euro di bonus finale. "Siamo felicissimi per le nostre clienti,” ha dichiarato la titolare della tabaccheria, Sara Cappello.

“Siamo davvero contenti che la fortuna gli abbia sorriso, speriamo che questo premio permetta loro di realizzare tutti i loro sogni.” "È stata un'esperienza davvero emozionante," ha aggiunto l’altro titolare della tabaccheria, Marco Serrone. "Siamo davvero grati ai nostri clienti per il loro sostegno e speriamo di continuare a portare loro fortuna."