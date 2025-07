Savona torna a perdere residenti: nel 2024 il saldo è negativo nonostante i nuovi arrivi

Cala la popolazione della città di Savona dopo un anno positivo, il 2023, che aveva fatto segnare un incremento dei residenti. Al 31 dicembre 2024, i residenti risultano essere 58.787, contro i 58.882 dell'anno precedente. A dirlo sono i dati contenuti nel DUP (Documento Unico di Programmazione), approvato dalla Giunta comunale.

Se il 2023 aveva rappresentato un’inversione di tendenza, dopo anni di calo continuo (58.686 residenti nel 2020, 58.649 nel 2021 e 58.545 nel 2022), il 2024 ha segnato purtroppo una nuova battuta d’arresto. Il dato più critico resta il saldo naturale, ovvero la differenza tra nati e morti. Nel 2024 i nati sono stati 304, mentre i decessi 815, con un saldo negativo di 511 persone. Un trend che conferma la difficoltà strutturale della città a rinnovare la propria popolazione.

Il tasso di natalità, dopo un leggero aumento nel 2021 (0,59%), è tornato a scendere, attestandosi allo 0,56% nel 2024. In parallelo, però, si registra un calo costante del tasso di mortalità, che dal 1,64% del 2020 è sceso all’1,39% nel periodo successivo: un segnale positivo che può riflettere un miglioramento generale delle condizioni di salute della popolazione.

A contrastare, almeno in parte, il calo demografico è il saldo migratorio. Nel 2024, infatti, sono stati 2.064 gli immigrati (persone che si sono trasferite a Savona) e 1.650 gli emigrati, per un saldo positivo di 414 unità. Un dato significativo, che mostra come Savona conservi una certa attrattività, anche se non sufficiente, al momento, a compensare il calo naturale.

Nel complesso, il 2024 ha visto una perdita netta di 95 abitanti rispetto all’anno precedente. Un numero contenuto, ma che riporta l’attenzione su su bassa natalità, invecchiamento della popolazione e difficoltà a trattenere giovani e famiglie.