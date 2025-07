Savona, la protesta sulla nuova differenziata è anche "in costume": al flash mob davanti al Comune cittadini vestiti con sacchi della spazzatura

Vestiti con sacchi neri della spazzatura e mascherina per il flash mob sotto il Comune, in programma giovedì 31 per protestare contro i disservizi del nuovo sistema di raccolta rifiuti.

L'associazione Savona Intelligente ha organizzato l'evento per evidenziare le criticità del nuovo sistema di raccolta rifiuti. Costituita proprio per dare voce alle numerose lamentele dei cittadini riguardo a mancati ritiri e disservizi nella gestione dei bidoni condominiali e dei mastelli, l'associazione chiede che il "porta a porta" sia svolto in modo più efficiente.

"La manifestazione nasce dalla crescente disperazione per i continui disservizi legati alla gestione dei rifiuti urbani, che da mesi interessano diverse aree della città - dicono gli organizzatori -. In particolare, ci vengono segnalate situazioni in cui l’organico non viene ritirato da oltre dieci giorni, con gravi ripercussioni sul decoro, l’igiene e la salute pubblica. Alcuni bidoni risultano ormai straripanti, in un quadro di degrado urbano visibile e persistente".