Cairo, terminati i lavori di ripristino del guado in località Braia. Ghione: "Attendiamo una risposta dalla Regione per il finanziamento"

Completati i lavori di ripristino del guado in località Braia, danneggiato dalle forti piogge e dal continuo passaggio di veicoli. Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione, sottolineando come l’intervento si sia reso necessario per garantire la sicurezza e la percorribilità della zona, in attesa della soluzione strutturale attesa da mesi.

«Ultimati i lavori di ripristino del guado, che presentava alcune buche causate sia dal normale transito che dalle recenti piogge torrenziali – ha spiegato Ghione –. Un intervento necessario per garantire la sicurezza e la percorribilità della zona. Ora attendiamo con fiducia una risposta da Regione Liguria in merito al finanziamento per il recupero del ponte, un’opera fondamentale per dare una soluzione definitiva e strutturale a questo punto critico».

Il ponte era stato danneggiato gravemente dall’alluvione del settembre scorso. Per il suo consolidamento il Comune aveva quindi predisposto un progetto esecutivo da 411mila euro per la ricostruzione del muro e dell’arco in malta di calce, il recupero della muratura esistente con materiali originali, la demolizione e ricostruzione dei cordoli, la posa di micropali e di una platea in cemento armato a sostegno del piano viabile.