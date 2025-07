Carrefour Italia, confermata la cessione. L'allarme dei sindacati: "In Liguria salvaguardare oltre 2000 lavoratori"

È stata confermata in queste ore l’uscita di Carrefour dal mercato italiano, in un'operazione che, per come prospettata, porterà alla cessione alla New Princes Group, gruppo attivo nel food e nella filiera del latte.

In Liguria sono coinvolti in questa manovra oltre 150 negozi e oltre 2000 lavoratori, per i quali si solleva sempre più forte l'appello dei sindacati. E' Cristina D’Ambrosio, segretaria regionale Uiltucs Liguria a lanciare l'allarme: “Vogliamo verificare il piano di rilancio per la salvaguardia dell’occupazione di tutte le unità produttive, le condizioni di lavoro e il mantenimento del contratto nazionale integrativo aziendale attualmente in vigore - dichiara - Lo scorso 21 luglio abbiamo dichiarato unitariamente lo stato di agitazione a causa delle mancate risposte di Carrefour Italia circa le prospettive dei dipendenti diretti e indiretti a Genova”.

Le organizzazioni sindacali, che hanno già richiesto incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno sollecitato la convocazione di tutte le parti interessate.

Il 30 luglio, intanto, ci sarà l'incontro al Mimit e il 31 luglio il coordinamento nazionale dei delegati.