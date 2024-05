Albenga 2024, Podio a San Giorgio: "Cittadini e imprese del levante ingauno dimenticati, regimazione acque priorità"

Si è tenuto nella serata di ieri, lunedì 20 maggio, presso le opere parrocchiali di San Giorgio l’incontro tra i residenti e i candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio in vista delle elezioni amministrative ingaune in programma l’8 e il 9 giugno prossimi.



All'interno di una sala gremita e molto partecipata, Podio ha illustrato il programma elettorale e ha ascoltato le richieste dei cittadini: "Il filo conduttore di tutti gli incontri che sto tenendo sul territorio - spiega l’architetto ingauno - è che i residenti si sono sentiti completamente trascurati dall’amministrazione uscente. Ho ricevuto un elenco di problemi molto sentiti dalla comunità. Problemi che, evidentemente, in dieci anni non hanno ancora trovato soluzioni concrete da parte di chi ha governato sinora”.



Dopo Leca e prossimamente Campochiesa, Podio ha ascoltato i cittadini del levante albenganese: “Lo smaltimento delle acque meteoriche, anche a seguito delle recenti alluvioni, è una priorità assoluta - sottolinea il candidato sindaco -. Abbiamo visto nei giorni scorsi cosa è successo con pochi minuti di pioggia intensa. Ma in questa zona le problematiche sono molteplici, a partire dalla cura e dal decoro, passando per la gestione fallimentare della viabilità e delle asfaltature, fino ad arrivare ai problemi di illuminazione del territorio stesso".



"Ai cittadini di San Giorgio e del levante ingauno non ho fatto promesse elettorali - conclude Podio - ma ho garantito che l’amministrazione Podio sarà sin da subito presente sul territorio per iniziare a lavorare alla risoluzione delle criticità. Il problema principale è stata l’assenza della maggioranza, che non conosce il territorio e quindi non è in grado di risolvere i problemi".



Nella giornata di ieri, Nicola Podio ha affrontato i problemi del levante albenganese all’interno dell’undicesiimo episodio del podcast “Albenga merita di più” insieme alla candidata della lista di Forza Italia Nicoletta Bellando.



Nei prossimi giorni sono previsti altri incontri con i cittadini del territorio albenganese insieme al candidato sindaco.