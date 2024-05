Forza Italia, Danila Milesi nuovo segretario di Azzurro Donna per Spotorno

Danila Milesi è il nuovo segretario di Azzurro Donna per Spotorno. Classe 1972, residente nel comune ponentino, lavora in ambito amministrativo.

"L'opportunità che mi è stata data è per me occasione di conoscenza del tessuto politico e sociale del territorio - commenta la Milesi - Sono fortemente motivata ed entusiasta di collaborare in prima persona in Azzurro Donna, movimento di Forza Italia che ha saputo coinvolgere e avvicinare sempre più Donne alla vita politica dei territori".

"Ringrazio Camilla Ciccarelli, segretaria provinciale di Azzurro Donna, per avermi dato fiducia e aver creduto nelle mie capacità", conclude la neo segretaria.