Celle senza elettricità per ore, Enel al lavoro. Il Sindaco: "Situazione complessa ma in via di risoluzione"

AGGIORNAMENTO DELLE 22.00: "Inizia lo scavo per interrare il cavo,la manovra di stacco e riallaccio richiederà circa 1 ora e mezza, in quell’intervallo di tempo il territorio comunale sarà nuovamente senza corrente" l'aggiornamento del Comune.

AGGIORNAMENTO DELLE 21.15: "La corrente elettrica è stata ripristinata su tutto il territorio. Ricordiamo che durante le operazioni finalizzate ad interrare il cavo alcune zone di Celle potranno avere ulteriori disservizi per 40 minuti circa. Nel frattempo Enel si è attivata per gli interventi di ricerca e riparazione del danno ( via alla Costa e Sanda)".

AGGIORNAMENTO DELLE 20.40: Due i danni di importante entità sui cavi a media tensione a Sanda. Sul posto oltre ad Enel il sindaco Marco Beltrame, la giunta e la protezione civile con il presidente Marco Mordeglia. Disagi anche sulla strada provinciale.

"La situazione è stata complessa ma è in via di risoluzione. Enel ha mobilitato squadre da tutta la Liguria e noi abbiamo effettuato una mappatura di chi ha macchinari salvavita. Da subito sono stati utilizzati i gruppi elettrogeni" ha detto il primo cittadino cellese.

"Entro mezz’ora circa tutta Celle avrà di nuovo la corrente grazie ai gruppi elettrogeni ed al cavo by pass. Quest’ultimo dovrà però essere interrato per non creare problemi alla viabilità, quindi nel corso dell’intervento si potranno verificare ulteriori disservizi poiché il cavo non dovrà essere in tensione durante le operazioni. Entro l’una tutto il territorio comunale avrà di nuovo corrente" specificano dal Comune.

AGGIORNAMENTO delle 20.00: Assessore Chiara Zunino: "Stiamo continuando a lavorare per il ripristino dell'elettricità in tutto il paese. Stiamo operando con Enel e protezione civile per ritornare alla normalità. Vi chiediamo scusa per il disagio e ancora un pochino di pazienza: stiamo cercando di arrivare da tutti, in primis nelle situazioni di criticità dove l'elettricità serve ad alimentare macchinari salvavita. Speriamo in una vostra comprensione".

Scoppia un incendio in una cabina Enel in via alla Costa a Celle oltre a due guasti che si sono verificati nella frazione di Sanda e da questa mattina manca la corrente in diverse zone del comune cellese.