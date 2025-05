Finale, mercoledì 30 aprile l'ultimo saluto a Carlo Ferrari, l'artigiano deceduto per l'incidente sulla Sp490

Si terranno domani (mercoledì 30 aprile, ndr) alle ore 15 nella chiesa dell'Abbazia dell'Assunta a Finalpia, i funerali dell'artigiano Carlo Ferrari, scomparso tragicamente in seguito all'incidente di ieri lungo la Sp490 verso Finalborgo.

Il nulla osta dalla Procura è giunto nelle scorse ore, dopo che il pm di turno, il dottor Claudio Martini, aveva avviato l'indagine sullo scontro che ha visto Ferrari perdere la vita dopo essersi scontrato frontalmente con un'auto e venire sbalzato dalla sella della propria moto per diversi metri fino alla corte interna di un'abitazione.

Non verrà infatti effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo, che lascia la moglie Patrizia, i figli Irene e Michele e la sorella Milena, mentre si sta cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto dove, rispetto a quanto vociferato in un primo momento, non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Carlo era conosciuto a Finale per la propria attività di artigiano: per anni era stato titolare dell'azienda di famiglia che produceva serramenti e infissi in vetro e alluminio nella zona artigianale di Perti. Ma non solo. La sua famiglia, infatti, è molto nota nel rione finalese, con Carlo che da giovane aveva anche calcato i campi dilettantistici difendendo la porta proprio della squadra di calcio locale.