Genoa, la nuova campagna abbonamenti è "StraordinAria": si parte il 4 luglio con la prelazione

Dalla cartolina "bellissimA", ricordo del record di tessere strappate della scorsa stagione che viene raccolta per terra all'inizio del video, a un messaggio animato e pieno d'amore per il Genoa, per il suo popolo e per la città. Insomma una fusione di sentimenti "straordinAria".

Così il Grifone ha lanciato la sua campagna abbonamenti per la stagione calcistica 2024/'25, al via ufficialmente con la fase di prelazione che comincerà domani e ancora una volta con una base musicale.

Stavolta a "prestare" al club genoano la propria hit estiva sono stati Angela e Angelo, o semplicemente i Ricchi e Poveri, genovesi e genoanissimi protagonisti anche nel video lancio della campagna: "Uno story-telling che viaggia su due ruote con il vento in faccia - si legge nella nota del club rossoblù -. Tra i murales dello stadio, i caruggi dei vicoli, le onde del mare, le inquadrature dai monti. Un viaggio dentro i luoghi, profumi e richiami. Tra le braccia di un amore così grande da far scoppiare il cuore. Come quello che batte per il Genoa e per Genova. Quindi la chiusura in bellezza nell’area del Porto Antico. Da dove si parte e si ritorna. Dentro la magia di un viaggio iniziato nel 1893".

Come già anticipato, la prima fase, ossia quella di prelazione, prenderà il via giovedì 4 luglio per terminare domenica 21 luglio e sarà possibile effettuare il rinnovo presso il ticket office del Porto Antico (dalle 10 alle 19, orario continuato), sul sito e nelle ricevitorie Vivaticket, oppure presso il Genoa Store di Chiavari in via Vittorio Veneto.

Nelle stesse sedi, esclusa quest'ultima nel Tigullio, sarà invece possibile effettuare quanto previsto dalla seconda fase al via martedì 23 fino a giovedì 25 luglio, cioè il cambio settore per i già abbonati.

Per la vendita libera, che sarà avviata successivamente a queste due, le date saranno comunicate successivamente.

I costi, invece, vedranno un aumento nell'ordine del 20% circa rispetto all'anno passato che dalla società assicurano sarà compensato dalle consuete agevolazioni per le varie fasce d'età (sconti Under18/21 oppure Over65/75) o alcune altre opportunità, come ad esempio gli sconti sulle forniture se il proprio gestore è Pulsee Luce e Gas, ancora main sponsor del club. Inoltre, per chi sottoscriverà online l'abbonamento (valido per le 19 partite stagionali e quella di Coppa Italia ad agosto) vi sarà la possibilità di rateizzazione dell'importo.

Tutte le info complete sul sito della società.