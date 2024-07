Varazze, il Comune pubblica un avviso d'asta pubblico per la concessione della libera attrezzata del Solaro

Via ad un avviso d'asta pubblico per la concessione della spiaggia libera attrezzata del Solaro a Varazze in via Santa Caterina antistante Piazza Bucelli.

Il Comune che non può garantire la gestione per una significativa carenza in organico non potendo ricorrere ad assunzioni di personale straordinario, lo ha pubblicato nei giorni scorsi così da ricercare un gestore per la stagione estiva.

La scelta della gestione della spiaggia libera attrezzata comunale dal 15 luglio al 31 dicembre 2024, salvo proroga di un ulteriore anno (1/05-31/12 2025), deriva dalla situazione normativa attuale in materia di concessioni demaniali marittime turistiche-ricreative che prevede l’emanazione futura a livello nazionale di specifiche linee guida per la redazione di nuovi bandi dedicati all’assegnazione delle concessioni demaniali, nonché dalla futura pianificazione di settore.

Il canone d'affitto a base d'asta per la gestione è fissato in 17mila 500 euro.

L'asta è indetta per il prossimo 12 luglio nella Sala Commissioni del Comune e si svolgerà anche in presenza di una sola offerta valida.

In allegato la relazione tecnica illustrativa e la determinazione del canone d'affitto: