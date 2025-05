Il 5 maggio la Regione celebra gli uomini e le donne delle polizie locali della Liguria

Una giornata dedicata alle polizie locali. Lunedì 5 maggio alle 10 in piazza De Ferrari a Genova si svolgerà la cerimonia per la Giornata regionale della Polizia Locale, istituita da Regione Liguria per valorizzare il ruolo e il lavoro delle donne e degli uomini dei Corpi di Polizia Locale. Nel corso dell’evento sarà conferito un riconoscimento speciale ad agenti distintisi per meriti particolari nel corso del 2024. Interverranno il presidente della Regione Liguria, l’assessore alla Sicurezza della Regione, il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il viceprefetto vicario di Genova, i Comandanti delle Polizie Locali e altre Autorità civili, militari e religiose.



Alla cerimonia sarà presente il picchetto d’onore della Polizia Locale e saranno allestiti diversi gazebo dove verranno mostrate alcune delle attività dei Corpi (Educazione stradale, Nucleo Codice Rosso, Taser, Droni, contrasto delle truffe a danno degli anziani ed unità cinofile) e verranno esposti alcuni dei loro mezzi.

In caso di maltempo, la cerimonia si svolgerà nella Sala Trasparenza di Regione Liguria.