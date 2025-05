Quiliano, l'opposizione vota contro al bilancio consuntivo: "Opportuna una maggiore attenzione e una analisi delle spese"

"Tali 'mancate' risorse non hanno consentito all’Amministrazione Isetta di mantenere gli impegni che ha assunto nei confronti dei cittadini quando ha presentato il bilancio di previsione. Riteniamo quindi sia opportuna una maggior attenzione in fase di previsione e, probabilmente, una contestuale analisi delle spese, per evitare di 'promettere' ciò che non si può fare - spiegano dalla minoranza quilianese - Ulteriore criticità l’utilizzo continuativo della cassa vincolata (si è passati da circa tre milioni di euro del 2023 a oltre dodici milioni e mezzo nel 2024) che ancorché previsto e quindi consentito dalla norma, può essere prodromico all’anticipazione di tesoreria che, diversamente, rappresenterebbe una situazione debitoria del Comune con conseguente aggravamento di una situazione che non ci pare propriamente solida".