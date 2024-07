Ceriale, controlli della polizia locale con agenti in uniforme e in borghese

Sono stati intensificati i controlli da parte della Polizia Locale di Ceriale durante il periodo estivo che si protrarranno sino alla fine del mese di agosto con il continuo impiego di pattuglie in uniforme e in borghese, per garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

In particolare diverse pattuglie saranno impegnate in coincidenza delle manifestazioni serali di maggior afflusso al fine di garantirne l’ordine e la sicurezza pubblica e impedire che vengano commessi reati. Durante la giornata saranno intensificati i servizi sulle principali vie di scorrimento, sui lungomari cittadini e presso lo scalo ferroviario. Già negli ultimi giorni durante alcuni servizi particolari sono state deferite diverse persone all’Autorità Giudiziaria per reati vari.