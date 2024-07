"A notte de basue!" spettacolo dei “Belli che andeti” il 17 luglio a Feglino

Streghe e divertimento nello spettacolo "A notte de basue!" , spettacolo di Carlo Cirri con regia di Anna Anemone in programma il 17 luglio alle 21 a Feglino. La piece teatrale sarà messa in scena dai “Belli che andeti” .

Quella di Marta è una strana famiglia che per sbarcare il lunario fa i salti mortali. Vivono in tre in una fredda ed umida soffitta: lei fa la cartomante con tre o quattro sparuti clienti, Raffaele il marito fa la comparsa cinematografica e Giulio fa il mostro al luna park nel tunnel degli orrori.

A rendere ancora più inverosimile la situazione arriva un gruppetto di streghe imbranate che, decise a organizzare il più bel shabbat che la storia ricordi, si accorgono di aver sbagliato posto ritrovandosi sulla terrazza condominiale dell’appartamento di Marta.

Le tre streghe, vista la situazione, devono adattarsi a organizzare la cerimonia come meglio possono, ma non hanno fatto i conti con Don Fulgenzio, un parroco patito di boxe e con Petronilla la tremenda padrona di casa. E se poi a tutto questo minestrone si aggiunge uno strano demone che il signore delle tenebre ha incaricato di sostituirlo nella manifestazione, che succede?