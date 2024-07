Polizia di Stato: in Val Bormida una notte di controlli per contrastare le “Stragi del sabato sera”

Nella notte tra sabato e domenica scorsa, la Polizia Stradale di Savona, nell’ambito di specifico servizio svolto in collaborazione con la locale Questura, ha effettuato dei controlli finalizzati al contrasto del cosiddetto fenomeno delle “stragi del sabato sera”.

I servizi, che si collocano in un più ampio programma sensibilizzato a livello centrale dalla Polizia di Stato, sono finalizzati a garantire maggiori livelli di sicurezza stradale, nelle aree caratterizzate da intensi spostamenti connessi alla movida estiva. Durante l’attività che è stata svolta in una località della Val Bormida, sono stati controllati 10 veicoli e 28 persone, cui sono state contestate 7 violazioni al Codice della Strada decurtando 55 punti sulla patente.

Per i servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica sono state ritirate ai fini della sospensione 5 patente di guida; per 3 conducenti è scattato anche il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria avendo evidenziato tassi alcolemici più sostenuti che comportano violazioni con rilevanza di carattere penale.

I controlli verranno intensificati per tutto il periodo estivo sull’intero territorio provinciale nell’ambito dei servizi di prevenzione per la sicurezza stradale, finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali.