Savona Downtown Music Festival, giovedì 11 il protagonista sarà Neri Marcorè

Dopo il successo del primo giovedì di luglio dedicato a Faber, l'appuntamento dell'11 luglio è con Neri Marcorè che accompagnerà il pubblico nel viaggio verso le Nuove rotte musicali. Salpati dal nostro porto sicuro affidiamo alla guida di Marcorè che peraltro nel 2022 si è aggiudicato la targa “Quelli che cantano Fabrizio” con l’interpretazione di “Fiume Sand Creek”.

Un capitano ideale che molto prima di essere uno dei più conosciuti attori, doppiatori e conduttori italiani, ha legato i suoi primi passi sul palco proprio alla musica. Arriva a Savona con lo spettacolo Le mie canzoni altrui, una playlist personale commentata, raccontata e cantata seguendo più il cuore della mente, senza perdere l'inconfondibile e consueta ironia che lo caratterizza.

Insieme a lui in questo viaggio il pubblico del Festival incontrerà i più grandi cantautori italiani e non, con una band d'eccellenza composta da Beppe Basile (batteria), Fabrizio Guarino (chitarra elettrica e voce), Alessandro Patti (basso), Domenico Mariorenzi (pianoforte).

Neri Marcorè, che con la sua carriera e la sua personalità è la personificazione della contaminazione data dalla pluralità dei linguaggi tanto presente nel percorso che Savona sta compiendo con la sua candidatura a Capitale della cultura, sta girando anche la penisola con le presentazioni di Zamora, il suo primo film in veste di regista ed è appena rientrato da una tournee che lo ha visto protagonista in Canada. Oltre al concerto che prenderà il via alle 22.15, anche questo giovedì, il Savona Downtown Music Festival offre tante altre attività artistiche e culturali: l'apertura straordinaria dalle 19,30 alle 23,30 della Pinacoteca Civica (con ingresso gratuito) e del Museo della Ceramica. Inoltre, A' Campanassa propone i Pogues' Legacy, band di Irish Folk che si esibirà in 3 concerti tra le 21 e le 22 per "Itinerari sotto le stelle, tra storia e musica" con visite guidate alla Torre del Brandale.

E come sempre è fin dalle 18 che la città va in scena: le vie del centro, grazie al supporto dei commercianti, viaggiano insieme a noi nella musica, nel cibo, nell'artigianato e nel divertimento, regalando un elenco sempre più fitto di iniziative nel cuore di Savona. Per quanto riguarda Piazza Sisto IV, il piano di sicurezza prevede per questo concerto una capienza massima di tremila persone. L'area spettacolo sarà presidiata da personale della security che conteggerà il numero di accessi in entrata e in uscita e sarà dislocato nei varchi di accesso. Le persone potranno sempre entrare e uscire dall'area.

Ai residenti e ai commercianti, ovviamente, sarà consentito in ogni momento raggiungere la propria abitazione o il proprio negozio. Per facilitare chi arriverà a Savona in macchina, sono stati predisposti 295 parcheggi gratuiti presso il Centro Commerciale "Il Gabbiano" (chiusura alle ore 01,00). Oltre a questi sono disponibili, come sempre, anche i parcheggi di piazza del Popolo (1000 posti all'aperto, in centro); via Piave (370 posti, a 5 minuti a piedi dal centro); parcheggio dell'Arsenale (271 posti, in Darsena). La Polizia Municipale provvederà alla chiusura del traffico veicolare nelle aree interessate dalla manifestazione a partire dalle ore 16.

Come sempre, in questo tipo di manifestazioni, il Comune ha predisposto un'apposita ordinanza per il divieto di utilizzo di contenitori di vetro e di lattine, potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. Per seguire tutte le novità e gli aggiornamenti ci sono due pagine social dedicate, su Facebook: Savona Downtown Music Festival e su Instagram: @savonadowntownmusicfestival. Gli hashtag per non perdere nulla delle quattro serate di luglio ed interagire con le nostre pagine sono: #SDMF2024 #Savona2027 #SavonaDowntown.

Attività a cura dei commercianti e delle vie Via Verzellino: musica con DJ set, presentazioni, calisthenics e altre attività sportive Via Manzoni: shopping ed esposizioni Via Luigi Corsi: intrattenimento musicale, con Centro Danza e Savate Kick Box Corso Italia (nuova area pedonale): aperitivo e apericena con DJ set "Piazza Jasper", intrattenimento con danza Corso Italia (incrocio via Paleocapa): aperitivo e cena, preparazione panini alla piastra e DJ SET Via Montenotte 13R: lotta portuali Savona + Duepuntozero latino Via Montenotte: intrattenimento e animazione Via Astengo: esposizioni, cene a tema Via Astengo: truccabimbi, giochi, apericena Via Guidobono: cena con DJ set Corso Italia (zona piazza Giulio II): apericena con stand e DJ set Via Caboto: Musica dal vivo e apericena Via Garassino: serate enogastronomiche a tema e musica dal vivo Via Ratti: apericena a tema Piazza Pertini: musica e danza Groove Walk Swing, Jammin' Cat Blues Via Paleocapa (zona Torretta): esposizioni sotto i portici Piazza Mameli (quadrilatero): circuito enogastronomico e animazione a tema con scuole di danza e palestre Via Pia e centro storico: shopping e intrattenimento