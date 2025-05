Il 3 giugno ad Andora il convegno internazionale "Odino - Senza Confini: Uno sguardo interdisciplinare alla storia"

In occasione dell'arrivo ad Andora della nave Vichinga Saga Farmann, il prossimo 3 giugno si terrà a Palazzo Tagliaferro il convegno internazionale "Odino - Senza Confini: Uno sguardo interdisciplinare alla storia", un momento di confronto e approfondimento storico e culturale al quale interverranno:

Mauro Demichelis , Sindaco di Andora

Daniele Martino , Vice Sindaco e Assessore alla Cultura di Andora

Brigitta Gulla Løken , Sindaco di Larvik (Norvegia)

Tine Gran Østby , Direttrice Affari Culturali, Comune di Larvik

Beate Bjorge , Direttrice, Musei di Vestfold – Istituto Thor Heyerdahl

Marco Aime , Antropologo e scrittore, Università di Genova

Fredrik Bjønnes , Consulente storico, Musei di Vestfold – Midgard Viking Centre

Jennifer Radulovic , Storica e divulgatrice

Lars Bill, Capitano della Saga Farmann

Al termine del convegno è prevista la visita alla mostra “Un racconto per immagini: I Vichinghi” presso il Museo Mineralogico L. Dabroi, che ospita dal 2019 una sezione etnografica dedicata al noto esploratore norvegese Thor Heyerdahl.

Fin dalla sua infanzia in Norvegia, Thor Heyerdahl fu affascinato dai racconti dei suoi antenati vichinghi. Il Mediterraneo, come per Heyerdahl, fu per secoli una rotta importante anche per i Vichinghi, che lo attraversarono tra l’VIII e l’XI secolo. Dopo mille anni, i Vichinghi sono tornati! La mostra sarà un viaggio tra storia, mare e scoperta.

Dal 2° al 4 giugno 2025, il porto turistico di Andora ospiterà la Saga Farmann, una fedele replica della nave vichinga Klåstad, scoperta nel 1893 durante uno scavo archeologico a Larvik, in Norvegia.

Costruita in quercia e pino, la Saga Farmann rappresenta un tipico esempio di nave mercantile vichinga, utilizzata per lunghi viaggi. Partita nel 2023, la nave è protagonista di una spedizione che sta attraversando l’Europa con l’obiettivo di promuovere la cultura vichinga e rendere omaggio all’esploratore Thor Heyerdahl. Ad Andora attraccherà presso il molo sottoflutto dove c’è la Madonna dello Scoglio, dal pomeriggio del 2 giugno.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra il Comune di Andora e la città norvegese di Larvik – unite dall’eredità concettuale e dai valori cari al grande esploratore Thor Heyerdahl – offrirà un’opportunità unica per approfondire il patrimonio storico e culturale del mondo vichingo, grazie ad una mostra al Museo Dabroi, ma anche per valorizzare il nostro territorio agli occhi del pubblico nordico e, soprattutto, costruire legami duraturi tra culture e popoli nel solco del dialogo e della cooperazione internazionale che Heyerdahl ha sempre promosso.

L’evento si avvale di: