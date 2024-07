Finale, è mancato Mario Aiello idraulico e socio fondatore della Pro Loco di Gorra e Olle

Se n'è andato nelle scorse ore all'età di 89 anno, nella sua abitazione di Olle, Mario Aiello, noto idraulico di Finale Ligure nonché socio fondatore della Pro Loco di Gorra e Olle.

A ricordare la sua figura l'attuale presidente dell'associazione, Emilio Bolla: "A Mario si deve la realizzazione di tutti gli impianti idrici del campo sagra e della sede sociale, realizzati gratuitamente con tante ore di fatica. E' dalla nascita della nostra Pro Loco che il buon Mario ha fatto parte del Direttivo, non facendo mai mancare i suoi sapienti consigli, accompagnati dal suo immancabile sorriso".

"Quando c'era da lavorare Mario era sempre in prima fila, dando esempio di passione e dedizione a tutti per la sua amata Pro Loco - continua Bolla - Lo ricordiamo nel nostro stand a tagliare le fette di cima, a controllare e riparare gli impianti gas, acqua e di riscaldamento, a friggere i famosi figassin quando partecipavamo a manifestazioni fuori sede. Ha sempre lavorato in silenzio ed in silenzio ci ha lasciati , lasciando a tutti un grande esempio di serietà e di bontà".

"Mario Aiello è stato uno di quegli uomini, come Mario Cocchi con sua moglie Graziana e Candido Stracci, che hanno dato la vita per la nostra città senza ricevere riconoscimenti, ma queste sono le persone che porteremo sempre nei nostri cuori e ricorderemo come esempi di rettitudine e di veri volontari. La nostra Pro Loco sta preparando la 54esima Ecosagra delle Melanzane ripiene e sentiremo grandemente la mancanza del nostro grande Mario, ma avremo vivi in noi i suoi incitamenti, la sua calma e come già detto il suo contagioso sorriso. Ciao Mario, ci hai voluto bene e noi ti ricorderemo sempre con infinito amore e gratitudine" chiosa Bolla.