Incidente stradale questa mattina sulla via Aurelia a Celle Ligure. Due autovetture si sono scontrate all'altezza dell'incrocio tra via Colla e via Boagno.

Sul posto è intervenuta la polizia locale. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, la viabilità ha subito dei disagi sia in direzione Savona che verso Varazze.