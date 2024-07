Albenga invasa dalla musica classica: doppio appuntamento coi giovani artisti da tutto il mondo di "Movimenti Sonori"

Albenga invasa dalla musica classica. Studenti di pianoforte, violino, viola, violoncello, dopo essersi perfezionati alla prima edizione di "Movimenti Sonori Albenga 2024", si esibiranno in una prova aperta nella Piazzetta dei Leoni il prossimo venerdì 12 luglio, dalle 19, e in un concerto in Cattedrale San Michele il giorno successivo, sabato 13, alle ore 20.45.

"Abbiamo organizzato una iniziativa didattica che, grazie alla competenza degli insegnati coinvolti ed alla originalità della proposta, si è aperta ad un panorama internazionale di alto livello attirando studenti italiani e stranieri. A questa prima edizione di 'Movimenti Sonori Albenga 2024' hanno aderito giovani provenienti dalla Cina, Corea del Nord, dalla Thailandia e dalle regioni del Nord Italia - sottolinea Eleonora Mantovani, direttrice della Scuola di Musica e Teatro 'Leonardo Marchese' di Albenga - 'Movimenti Sonori Albenga 2024' è stata una scommessa, ovvero trasformare per dieci giorni, a Luglio, il centro storico di Albenga in una città della musica dove poter ascoltare in piazze, palazzi storici e vie cittadine lo studio e le performances dei corsisti e degli insegnanti".