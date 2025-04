La nota scrittrice Alessia Gazzola tra Albenga e Savona

Martedì 15 aprile alle ore 21.00 all’Auditorium San Carlo si terrà l’incontro con l’autrice Alessia Gazzola che presenterà la sua recente serie con una nuova eroina ambientalista nell’Inghilterra d’inizio 900: Miss Bee.

Alessia Gazzola ha svolto la professione di medico legale fino al 2017, anno in cui ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. I suoi romanzi con protagonista la giovane anatomopatologa col gusto delle indagini Alice Allevi diventano subito dei best seller tradotti in più lingue.

La conseguente serie TV "L'Allieva" trasmessa dai RAI 1 riscuote un enorme successo. Attualmente, sempre su RAI 1 sta andando la serie "Costanza", ispirata ad un altro bestseller dell'autrice siciliana. Alessia Gazzola arriva ad Albenga e Savona (unica tappa ligure) per parlar, per l’appunto, della nuova serie appena pubblicata da Longanesi.

La nuova eroina si chiama Beatrice Bernabò, detta Miss Bee, ed è una ventenne italiana che vive a Londra negli anni Venti improvvisandosi come irresistibile detective tra imperdibili atmosfere alla Agatha Christie. Anche Miss Bee ha quel quid in più tipico delle protagoniste della Gazzola, che ingannano con la loro apparente adesione alle regole, ma poi si affidano a quella forza interiore che le porta a evolvere verso la realizzazione di loro stesse. L’appuntamento, condotto da Renata Barberis e incluso nella Rassegna curata dalla Libreria San Michele e patrocinata dal Comune di Albenga.