Loano, in Sala del Mosaico una mostra dedicata a Don Milani

In occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione, la sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano e la sezione provinciale di Savona-Imperia dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti ha promosso “Barbiana: il silenzio diventa voce”, mostra fotografica dedicata alla figura di don Lorenzo Milani.

L'esposizione, allestita presso la Sala del Mosaico di Palazzo Doria, sarà composta da materiale fornito dalla Fondazione Don Lorenzo Milani di Firenze: “L'iniziativa – spiega il presidente di Anpi Loano Giovanni Rovelli – vuole evidenziare, nello svolgere la sua opera di educatore e di sacerdote, come don Lorenzo Milani si sia sempre ispirato a due fari: Il Vangelo e la Costituzione repubblicana. Anpi Loano e Aned vogliono continuare a difendere la Costituzione nata dalla Resistenza, che è l'elemento fondante della nostra Repubblica, e a far conoscere i suoi valori, che se attuati pienamente garantirebbero giustizia sociale e sviluppo della nostra democrazia”.

La mostra sarà inaugurata il 23 aprile alle 16 e sarà visitabile fino al 9 maggio: nei giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Per concordare visite in orario diversi o per visite di scuole è possibile contattare Anpi Loano all'indirizzo anpi.loano@tiscali.it. La mostra gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.