Finale, torna il cinema in spiaggia per l'estate: a luglio e agosto la seconda edizione di "Filmalmare"

Dopo il grande successo di pubblico riscontrato lo scorso anno, torna a Finale Ligure l'iniziativa estiva serale organizzata dalla Compagnia di San Pietro, con la compartecipazione dei Bagni Marini e il patrocinio del Comune, ossia la rassegna di proiezioni in spiaggia "Filmalmare".

Quattro le serate proposte in riva al mare, nella spiaggia "dei Bianchi" (antistante a piazzale Buraggi), al via venerdì 12 luglio con "L'Era Glaciale", dove gli spettatori potranno godersi alcune pellicole diventate ormai dei classici, sempre tutte scelte seguendo il fil rouge del mare e della spiaggia, godendo anche della brezza marina serale.

Dopo la prima serata del 12 luglio, il 26 luglio sarà la volta di "Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo". Il 9 agosto, invece, sarà la volta delle avventure Disney de "La Sirenetta 2". Infine, il 23 agosto, sul maxischermo in riva al mare "I Pirati dei Caraibi - La maledizione della Prima Luna".

Le serate di Filmalmare saranno organizzate come detto presso la spiaggia libera dei Bianchi, antistante piazzale Buraggi, lungo il suggestivo Lungomare Migliorini. L'accesso agli spettacoli è gratuito per tutti gli spettatori, che sono invitati a portare con sé un asciugamano per godere appieno della magia del cinema in riva al mare. L'inizio delle proiezioni è fissato per le 21:30 e le serate termineranno alle 23:30.