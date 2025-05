Finale Ligure, incidente tra auto e moto in corso Europa: un ferito e traffico in tilt

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Finale Ligure. Intorno alle ore 17, è stato lanciato l’allarme per un’auto e una moto che si sono scontrate lungo corso Europa, nei pressi del distributore Agip a Finalpia.

L’impatto ha provocato il ferimento di una persona, prontamente soccorsa dai militi della Croce Bianca di Finale. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso e per regolare la viabilità, fortemente rallentata in entrambi i sensi di marcia a causa dell’incidente.