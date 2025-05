Roberto Grossi, l'esordio sanremese da cantautore al Club Tenco col suo album “Le stelle della sera”

Domani, sabato 17 maggio, alle ore 18.00 a Sanremo, nella sede del Club Tenco, presso l’ex scalo merci della vecchia stazione ferroviaria, si terrà un appuntamento musicale con protagonista il cantautore finalese Roberto Grossi, che presenta l’album “Le stelle della sera”.

Ospiti speciali della serata saranno Helle, arrangiatrice dell’album, che presenterà alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro La copla, e Chiara Buratti, interprete della canzone Neve firmata da Grossi. Ad accompagnare la serata, il cui ingresso è libero, sul palco ci saranno anche Filippo Pampararo alla chitarra acustica, Roberto Rosa al basso, Luca Felice alle tastiere e Alfio Badano alle percussioni.

Uscito a giugno 2024, il primo album dell'artista finalese come cantautore è nato dall’incontro con la producer e cantautrice bolognese Helle, vede la partecipazione come ospiti tra gli altri di Paolo Archetti Maestri (Yo Yo Mundi), Lorenzo Monguzzi (Mercanti di Liquore), Alessandra Ravizza (Rebis), Fabrizio Casalino e Chiara Buratti (voce nella canzone “Neve”), oltre a quella di prestigiosi musicisti come Marco Carusino, Marco Barusso e Edmondo Romano.