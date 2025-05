Spotorno, alla scoperta del regno dei funghi con Nicolò Oppicelli: tra natura, scienza e curiosità

L’affascinante mondo dei funghi al centro della serata divulgativa con il noto divulgatore scientifico Nicolò Oppicelli, che si terrà martedì 20 maggio alle 20.45 nella sala convegni Palace di Spotorno. L’evento è organizzato da Passione Funghi & Tartufi in collaborazione con l’Università del Golfo.

Oppicelli, noto micologo e divulgatore scientifico, è laureato in Scienze Naturali presso l’Università degli Studi di Milano. Da oltre quindici anni si occupa di micologia sul campo e di educazione ambientale. È autore di numerosi articoli scientifici e pubblicazioni a tema naturalistico e micologico, nonché membro del direttivo nazionale dell’Associazione Micologica Bresadola. Volto noto della trasmissione televisiva "Geo" in onda su Rai3, Oppicelli è conosciuto per la sua capacità di rendere accessibili e affascinanti anche i temi più complessi della biologia del bosco.

Durante l’incontro, gratuito e aperto a tutti, il relatore accompagnerà il pubblico in un viaggio sorprendente tra le principali specie fungine – dai celebri porcini alle varietà più rare e curiose – offrendo anche spunti sulla loro ecologia, il riconoscimento e l’importanza per gli ecosistemi. Un’opportunità unica per scoprire il mondo dei funghi con occhi nuovi, guidati dalla competenza di uno dei maggiori esperti italiani in materia. L’autore è disponibile a fine conferenza per il firmacopie. L’evento rientra in un ciclo di appuntamenti volti a promuovere la cultura scientifica e la conoscenza del patrimonio naturale del territorio ligure.