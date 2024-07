"Sciue zu pe Berzezzi": a Bergeggi il 13 luglio una passeggiata per le vie del paese a tema storico/leggendario

L'Izua OdV (Organizzazione di Volontariato Storico Culturale Sociale Bergeggina) presenta, sabato 13 luglio, "Sciue zu pe Berzezzi": passeggiata per le vie del paese a tema storico/leggendario, con rievocatori storici di "Storia e Patria" e Guide del Golfo.

In collaborazione con il Centro Studi rievocazione storiche di Savona, verrà fatto conoscere il borgo di Bergeggi narrando ai turisti la leggenda di Ines e il Sareceno. Con rievocatori in costume d'epoca lungo il percorso, si arriverà sino a Torre D'ere per ammirare i resti della torre saracena, al rientro in piazza XX Settembre ci sarà un piccolo rinfresco.

Ritrovo in Piazza della Chiesa "San Martino Vescovo" alle 20,30. Evento gratuito su prenotazione 3716149627.