Golfo dell'Isola, ponte del 1° maggio verso il tutto esaurito: media di occupazione camere al 96%

Il Golfo dell'Isola conferma la propria attrattività turistica anche durante il ponte primaverile del 1° maggio. Con una media di occupazione delle camere, tra hotel e appartamenti, pari al 96%, tra l’1 e il 4 maggio i comuni del Golfo hanno sfiorato il tutto esaurito.

Nel dettaglio, a Noli, l’occupazione delle strutture ricettive ha raggiunto il 96%, mentre la percentuale più alta è stata registrata a Spotorno, con il 97% delle sistemazioni prenotate. Anche a Bergeggi e Vezzi Portio l’afflusso è stato molto significativo, con un tasso di occupazione pari al 95%.

Un successo dettato anche dai numerosi eventi organizzati sul territorio savonese da Ligurian Riviera e dalle attività di promozione e comunicazione sui mercati in sinergia con Regione Liguria e Lamialiguria. Il Golfo dell’Isola è stato infatti protagonista a Milano partecipando alla mostra fotografica "Best Spring City Breaks", che per due settimane, dal 22 aprile al 5 maggio, ha trasformato le strade milanesi in una galleria a cielo aperto. Lo scatto dedicato al Golfo, che apre simbolicamente il percorso espositivo per chi arriva da Duomo in direzione Moscova, ha restituito l’essenza del territorio, crocevia di natura, storia, outdoor, mare e ospitalità.

“Un risultato nettamente positivo che premia la sinergia tra Comuni, operatori e associazioni locali, impegnati nella promozione della destinazione - commenta il sindaco di Spotorno, capofila del progetto, Mattia Fiorini -. Maggio porterà nuove iniziative, come il Golfo dell’Isola Trail di sabato 17 - tappa nazionale della Golden Trail Series - a conferma di un’offerta turistica sempre più diversificata e attiva tutto l’anno. I dati ribadiscono la crescita del Golfo dell’Isola come meta di riferimento non solo balneare”.

La rassegna internazionale Best Spring City Breaks per la quale è stato selezionato anche Il Golfo dell'Isola ha raccolto immagini di mete italiane ed europee — tra cui Germania, Svizzera e Repubblica Ceca — per ispirare viaggi di primavera e valorizzare, attraverso il valore artistico della fotografia, le destinazioni più suggestive.

“Un avvio di stagione 2025 assolutamente positivo - aggiunge il destination manager Marco Olcese, - che ci sprona a far sempre di più, anche grazie alla nuova gestione della Casa del Turismo – IAT a cura di Dafne e al nuovo piano di comunicazione e promozione che stiamo finalizzando con Studiowiki- Agenzia UNA”.