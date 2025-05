Spotorno, il 18 maggio la tradizionale messa per l’undicesimo anniversario del riposizionamento della Madunetta

Il Circolo Socio-Culturale “Pontorno” organizza per domenica 18 maggio, alle ore 18, alla Madunetta (Piazza Ambrogio Aonzo – Spotorno), in collaborazione con la Parrocchia di Spotorno, gli Oratori Riuniti di SS. Annunziata e S. Caterina e con il patrocinio del Comune di Spotorno, la tradizionale Santa Messa, nell’undicesimo anniversario del suo riposizionamento.

La statua di una Madonnina, da quando non si sa — si dice “da sempre” — era posizionata in una nicchia sovrastante la porta d’accesso di uno dei terreni che in passato si affacciavano sulla piazza.

Fu tolta poco prima della Seconda guerra mondiale, poiché su quel terreno venne costruita una segheria. Tuttavia, nel gergo comune degli spotornesi, la piazza ha continuato a essere indicata come “a Madunetta”, e nemmeno una nuova intitolazione ufficiale della medesima ha fatto dimenticare il devoto e affettuoso nomignolo.

Nel 2015, dopo 75 anni, grazie alle ricerche del Circolo Socio-Culturale “Pontorno”, la “Madunetta” è tornata nella sua piazza e, ogni anno, viene ricordata nel mese di maggio con una Santa Messa.