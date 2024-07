Samp, Accardi si presenta: "C'è da battagliare, cessioni per sbloccare il mercato e costruire una squadra competitiva"

Piedi per terra e un sano realismo. È quanto traspare dalle parole di Pietro Accardi, il nuovo responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, che il club blucerchiato ha presentato ufficialmente alla stampa nel primo pomeriggio odierno nella cornice genovese di Palazzo della Meridiana. "Chi come me ha indossato questa maglia sa cosa vuol dire la Sampdoria" ha esordito Accardi, che può vantare un passato da calciatori doriano tra il 2006 e il 2012. Un richiamo, quello della Genova blucerchiata, più forte delle difficoltà: "Mi ha toccato il cuore" ha sottolineato il diretto interessato.

Il presidente Matteo Manfredi ha affidato all'ex ds dell'Empoli le chiavi di un mercato che sarà ancora pesantemente condizionato dai vincoli legati al processo di risanamento dei conti della società: "Abbiamo le idee chiare: movimenti in uscita per sbloccare la situazione e costruire la squadra". La priorità dunque è quella di fare cassa: "Il mercato è lungo - ha perso rassicurato Accardi - non so quanti calciatori resteranno, ma vogliamo una squadra competitiva".

Nessuna smentita per quanto riguarda i nomi che circolano sui giornali (Coda, Tutino, Romagnoli ecc... ndr): "Giocatori che stimiamo, ma fino al nero su bianco non possiamo dire nulla. Cerchiamo di farci trovare pronti se il mercato si sblocca". E se per un ritorno di Esposito si fa dura, complice le sirene dalla Serie A, per la cessione di Leoni pochi dubbi: "Il suo valore è molto alto, lo cederemo solo per un'offerta congrua". Per quanto riguarda il futuro di Audero, nessuna novità ("C'è chi ha chiesto informazioni, ad oggi è il nostro portiere") e su quello del ds Andrea Mancini si attende una schiarita definitiva: "Lo stimo, saremmo felici nell'averlo come collaboratore - ha fatto sapere il nuovo responsabile dell'area tecnica - Aspettiamo una risposta e penso sarà positiva".

Nessun volo pindarico dunque in vista della prossima stagione, complice anche la schiettezza con il quale Manfredi lo ha convinto ad accettare il progetto Samp: "Mi ha detto che vuole riportare la società in alto, ma in questo momento dobbiamo armarci di elmetto e combattere. Oggi non sono nelle condizioni di potervi dire che a breve saremo dove tutti sogniamo di essere, vivremo le difficoltà come opportunità". Un messaggio ai tifosi: "Impegno e responsabilità per un giorno farli esplodere di gioia".