Alassio, 35enne alla guida fermato dalla Polizia Locale: dall’alcol test emerso un tasso oltre quattro volte il limite previsto

23 sanzioni per automobilisti che guidavano senza cintura di sicurezza e 5 per conducenti intenti a parlare al telefono durante la marcia. Sono questi, tra i tanti, i dati più evidenti emersi dai controlli di polizia stradale effettuati dal Comando di Polizia Locale di Alassio in questo inizio di stagione turistica.

“Tra le tante attività a cui rivolgiamo quotidianamente il nostro impegno – dichiara il Comandante Francesco Parrella – prioritaria è quella finalizzata a garantire in ambito urbano la sicurezza della circolazione stradale al fine di limitare costantemente l’incidentalità stradale. Ma oltre al controllo della disciplina delle soste attraverso un costante pattugliamento del territorio vengono organizzati specifici posti di controllo che hanno portato a sanzionare comportamenti rischiosi e pericolosi, come quelli della conduzione senza cinture, col telefono, senza assicurazione (49 verbali) e da parte di stranieri con patente non convertita (4)”.

“Ringrazio i nostri agenti per il loro costante impegno anche su questo fronte – aggiunge il sindaco di Alassio Marco Melgrati – che ha un obiettivo non vessatorio nei confronti dell’utenza della strada ma di garanzia e sicurezza per le migliaia di residenti e turisti che affollano le nostre strade quotidianamente, soprattutto nel periodo estivo”.