Rinnovato il protocollo di intesa tra Comune di Millesimo e Plastic Free

Il Comune di Millesimo ha rinnovato il protocollo d’intesa con Plastic Free Ovd Onlus rappresentata dalla referente locale Anna Cerrato.

L'associazione si occupa di sensibilizzare i cittadini e le amministrazioni comunali sull’uso consapevole della plastica e sull'importanza dei temi ambientali, ed è attiva nel comune dal mese di ottobre 2023 con appuntamenti periodici di pulizia ambientale tramite i propri volontari.

Anna Cerrato referente locale Plastic Free: "Con la precedente amministrazione abbiamo iniziato un percorso e il Comune di Millesimo ha ricevuto anche il riconoscimento di comune virtuoso. Siamo soddisfatti che anche il nuovo sindaco Francesco Garofano abbia da subito accettato di sostenere le nostre iniziative, così come il vice sindaco Alessandra Garra e l’assessore Alessio La Placa, che hanno sempre partecipato attivamente ai nostri appuntamenti di pulizia ambientale del paese".

"Abbiamo tanto da lavorare per migliorare il nostro paese, siamo convinti che ogni iniziativa di questo genere possa essere utile per accrescere la sensibilità per il rispetto del bene pubblico e migliorare il senso civico di ognuno di noi, sia nei giovani ma anche nelle persone meno giovani. La grande partecipazione che si riscontra alle manifestazioni di Plastic Free in paese testimonia l'attenzione della cittadinanza verso i temi ambientali" hanno continuato sindaco, vicesindaco e assessore.