Val Bormida: un territorio ricco di produttori e prodotti d’eccellenza

La Condotta Slow Food Alta Valle Bormida APS ha annunciato la prima Rassegna Gastronomica dedicata esclusivamente a questo affascinante territorio, un vero scrigno di biodiversità e un'autentica fucina di frutti della terra di valore inestimabile. La Val Bormida, con i suoi paesaggi mozzafiato e le tradizioni gastronomiche secolari, si presenta come un luogo ideale per celebrare le eccellenze culinarie che la caratterizzano.

Tra i tesori culinari di questa valle, spiccano numerosi prodotti d'eccellenza, decine dei quali sono stati già riconosciuti e inseriti nell'Arca del Gusto della Fondazione Slow Food. Tra questi, la rinomata Zucca di Rocchetta di Cengio, il Presidio delle Castagne Essiccate nei Tecci di Calizzano, Murialdo e Osiglia, e il Moco delle Valli del Bormida. Questi prodotti, oggetto di tutela, rappresentano l’impegno costante per mantenere vive le tradizioni locali e valorizzare le risorse del territorio.

Ma non si devono dimenticare i produttori del Mercato della Terra di Cairo Montenotte, che, con passione e dedizione, portano avanti una filosofia di un’offerta alimentare sana e in armonia con la nostra terra e i suoi ritmi naturali. Grazie alla loro costante ricerca di qualità, questi produttori svolgono un ruolo fondamentale nel mantenere viva l’identità gastronomica della Val Bormida.

L’idea alla base di questa prima rassegna gastronomica è un invito a promuovere l’autenticità dei prodotti e dei ristoratori, tutti rigorosamente a “km” zero. Durante le serate in programma, sarà possibile degustare l’eccellenza dei prodotti locali, seguendo i principi di una coltivazione e trasformazione “buona, pulita e giusta”, i fondamenti della filosofia di Slow Food.

Un’opportunità unica per gustare piatti di elevata qualità e ricerca, in un percorso che celebra le ricchezze gastronomiche della Valle.

Ecco le date dei prossimi appuntamenti:

10 aprile - La Locanda dell'Angelo - Millesimo (SV)

30 aprile - Il Monastero - Millesimo (SV)

18 maggio - Archè - Cairo Montenotte (SV)

30 maggio - Osteria del Castello - Cengio (SV)

13 giugno - Ca di Voi - Calizzano (SV)

I cinque ristoratori partecipanti offriranno non solo i loro piatti, ma utilizzeranno le loro competenze e passioni per creare un’esperienza sensoriale unica nel suo genere. Badate bene: l’intento non è solo quello di soddisfare il palato, ma di raccontare una storia, quella della Val Bormida, della sua gente e della sua ricca tradizione gastronomica.

Per prenotazioni, si possono contattare direttamente i ristoratori.

in allegato il menù della prima serata.