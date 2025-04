Cairo, il Palazzetto dello Sport è pronto a rinascere: lavori alla fase conclusiva, piena fruibilità entro l’estate

Dopo un lungo percorso segnato da ostacoli e ritardi, finalmente si intravede la luce in fondo al tunnel per il Palazzetto dello Sport di Cairo Montenotte. La struttura è ora al centro della fase conclusiva dei lavori, che, salvo imprevisti, ne permetteranno la piena fruibilità entro l’estate.

La settimana in corso ha segnato un passaggio cruciale: infatti, verranno ultimati gli interventi sulla copertura, mentre nelle prossime settimane sarà sostituito l’impianto di illuminazione con moderne lampade a LED. Tale intervento, reso possibile grazie a 16mila euro di economie derivanti dai finanziamenti ministeriali per le “piccole opere”, si concluderà in circa un mese.

Il vero cuore dell’intervento, però, sarà il rifacimento della pavimentazione, un’operazione tanto attesa quanto fondamentale, che restituirà piena funzionalità alla struttura, rendendola finalmente pronta ad accogliere le numerose attività sportive.

Il progetto originario risale al 2020, ma una serie di problematiche tecniche e procedurali ha rallentato l’iter, rendendo necessario anche il ricorso a un’azione legale da parte del Comune per ottenere il rifacimento del fondo, ritenuto non conforme.

Ora, però, dopo anni di stop forzato e lungaggini burocratiche, il Palazzetto sembra pronto a rinascere.