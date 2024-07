Savona, "No mozziconi allo Scaletto", l'iniziativa di Assonautica per la pulizia delle spiagge

Un piccolo "esercito" di volontari venerdì 12 luglio, ha partecipato all'evento patrocinato dal Comune di Savona “No mozziconi allo Scaletto”, organizzato da Assonautica in collaborazione con l'Associazione “Amici dello Scaletto Furnaxi”. Hanno partecipato anche alcuni volontari della pagina Facebook "Savona da scoprire".

Indossate le pettorine gialle i partecipanti hanno iniziato la “caccia al mozzicone” in spiaggia e in passeggiata, armati di retino o pinza per raccogliere. Ai soci del sodalizio si è unito Federico, un bimbo di sei anni accompagnato dalla nonna, già abituato a raccogliere rifiuti in spiaggia, si è dimostrato particolarmente motivato. C'era anche Lidia, una signora che ama particolarmente il mare ed è solita raccogliere rifiuti galleggianti navigando con la sua canoa.

"Entrambi sono la dimostrazione che non si è mai troppo piccoli o troppo grandi per mettere in atto comportamenti per la tutela dell'ambiente - spiega Assonautica - che possano essere di buon esempio per gli altri. A volte basta un piccolo gesto, come quello di una bimba sulla spiaggia che, vedendoci all'opera, ci ha consegnato un rifiuto raccolto nella sabbia. Anche in questa manifestazione abbiamo avuto l'opportunità di fare conoscere il nostro progetto 'adotta un portacenere': prevede la possibilità di richiedere ad Assonautica l'installazione di una bottiglia-portacenere impegnandosi a prendersene cura e a richiederne la sostituzione quando è necessario".

"Nella zona delle Fornaci - prosegue Assonautica - ne abbiamo già installato un paio e si stanno dimostrando utilissime. Come succede sempre, il “bottino” complessivo è stato vario e abbondante: rifiuti portati dal mare, rifiuti abbandonati da persone incivili (cannucce, bicchieri, lattine, bottiglie di vetro, bottiglie di plastica etc) e, in circa un'ora e mezza, oltre 3000 mozziconi"

"Molti abbandonano rifiuti pensando che poi verranno raccolti da un operatore ecologico, senza riflettere sul fatto che se non verranno raccolti finiranno nei tombini o nei canali di scarico e da lì direttamente in mare. E' sufficiente guardare uno scarico stradale per rimanere impressionati dalla quantità di rifiuti che contiene. Assonautica ringrazia i sostenitori che hanno partecipato alla raccolta, l'Associazione Amici dello Scaletto Furnaxi per la collaborazione e la targa ricordo dell'evento, il Comune di Savona per il patrocinio".