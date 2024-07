Andora, ecco i vincitori del concorso del Festival letterario AG Noir

Proclamati i vincitori del concorso letterario Festival AG Noir che hanno ottenuto la pubblicazione nell'antologia Onda Noir - Il lato oscuro edita dal Comune di Andora e CE Contemporary.

Anche quest'anno il concorso ha registrato un record di partecipanti da ogni parte d' Italia. L'antologia Onda Noir sarà in vendita in libreria e on line.

I vinctori sono : Cristina Biolcati - Il giorno dell’inganno; Sergio Di Girolamo - Femme Fatale; Giacomo Fui - Amichevole Ira; Pietro Celestino Marengo - Della sete che provo ; Luigi Muzii - Solo SMS; Guido Norzi - La farinata; Giovanni Maria Pedrani - Una ragione per vivere; Luciano Urietti - Un magnetico sguardo dominatore ; Marco Vallarino - La gatta mortale ; Vittorio Zallio - In un vortice d’ombra