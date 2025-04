Viabilità nel caos a Loano: un'altra giornata nera per gli automobilisti

Lunedì pomeriggio da incubo per automobilisti e residenti e con ambulanze costrette a fare slalom a Loano, dove la viabilità è andata completamente in tilt sia all’interno del centro urbano sia lungo la via Aurelia. Un copione che si ripete. A causare il blocco, un mix esplosivo di cantieri aperti da mesi, lavori stradali a rilento e segnaletica assente o provvisoria.

Piazza Valerga resta un cantiere aperto. La via Aurelia presenta ancora differenze evidenti tra un lotto e l’altro. “Da lotto a lotto si vedono lavori fatti da mani diverse, senza uniformità e senza una visione d’insieme”, denuncia il gruppo Grande Loano.

Criticità anche sul lungomare: la passeggiata di Ponente è ancora incompiuta e presenta una curva con cordoli in cemento larga diversi metri. “Pare che ci possano passare due auto o forse anche i furgoni – ironizza Grande Loano – ma i pedoni aspettano ancora una passeggiata sicura”.

A rallentare ulteriormente il traffico ci sono anche i “carugetti Orbi”, piccoli tratti di collegamento tra le vie del centro, iniziati da tempo ma tuttora incompleti. “Si muovono alla velocità di un bradipo in vacanza”, attacca l’opposizione.

La segnaletica orizzontale sulla via Aurelia, comprese strisce pedonali e stalli di sosta, è carente o assente. “Forse arriverà stanotte”, commenta Grande Loano.

Il traffico autostradale sulla A10 contribuisce ad aggravare la situazione, con rallentamenti cronici all’altezza di Pietra Ligure che si riversano sulle vie cittadine. Intanto, le rotonde sono congestionate e i controlli si concentrano – secondo l’opposizione – “più sulle multe ai ritardatari del parcheggio che sulla gestione del traffico”.

“Nel frattempo – conclude Grande Loano – nessuno si assume la responsabilità di questa paralisi. E il rischio è che, prima o poi, ci scappi l’incidente”.

Sull’autostrada A10, oltre 10km di coda tra Albenga e Feglino (direzione Savona) a causa dei lavori in corso. Circa 2 i chilometri di coda tra Spotorno e Feglino (direzione Ventimiglia).

La replica dell'assessore Giovanni Battista Cepollina che, oltre alla delega all'ambiente ha anche quella al piano urbano del traffico: “Siamo tutti vittime di una situazione del traffico tragica: 14 km di coda sull’autostrada A10 per lavori dopo Finale, dove si riversa anche il traffico dell’Aurelia, chiusa a Capo San Donato. L’Aurelia, di conseguenza, è congestionata in direzione levante. In questa situazione mi tocca leggere il post del gruppo di minoranza comunale, che dà la colpa del traffico… al Comune di Loano. Per loro l’Aurelia è bloccata per la mancanza delle strisce o per i lavori di asfaltatura in via Caselle… Nessun accenno, ovviamente, alle scellerate scelte sul traffico del Comune vicino. Non c’è limite alla malafede".

"Il teatrino della politica offre spettacoli sempre più deprimenti - conclude Cepollina - Il prossimo passaggio sarà ‘piove, governo ladro’?".