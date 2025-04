Savona a caccia di sponsor per organizzare eventi culturali in città

Per il 2025, il Comune di Savona punta sull'Art Bonus per promuovere la cultura ed eventi di vario genere in città.

Il progetto, promosso a livello nazionale dal Ministero della Cultura, permette a privati cittadini e aziende di finanziare interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, beneficiando in cambio di un credito d’imposta del 65%.

Palazzo Sisto ha individuato tre settori su cui far convergere le donazioni: nuova segnaletica per musei e strutture culturali ,per rendere più accessibile e comprensibile l’esperienza di visita, grazie a cartellonistica aggiornata e chiara; riqualificazione delle aree verdi del Priamar anche in questo caso per 50.000 euro, dedicati a migliorare l’aspetto e la fruizione del parco interno del complesso monumentale. Infine c'è il riallestimento della Pinacoteca Civica (50.000 euro) per rinnovare gli spazi espositivi, valorizzando le collezioni e migliorando l’accoglienza per i visitatori.

Per partecipare basta effettuare una donazione tramite bonifico bancario al Comune, specificando nella causale “Art Bonus – Erogazione liberale per il Comune di Savona” e indicando il progetto prescelto. Tutte le istruzioni pratiche si trovano sul portale ufficiale www.artbonus.gov.it, dove sono pubblicati anche i progetti approvati in tutta Italia.

Il Comune ha pubblicato un secondo avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali e turistiche nel corso del 2025, coinvolgendo soggetti esterni nel sostegno di iniziative di valorizzazione del territorio, delle strutture culturali e artistiche cittadine, e di progetti per scuole, sport ed eventi.

L'Amministrazione comunale intende promuovere un programma di eventi, in particolare nell'ambito del dossier Savona 2027, e ha individuato diverse aree di intervento con relativi importi di sponsorizzazione.

Tra gli eventi culturali (270.000 euro) ci sono il Festival della Maiolica, Rassegna Estiva Priamar (Opera lirica, Cinema, Teatro, Musica), Festival musicali (sinfonica-classica-jazz), Festival letterari, Connexxion Festival diffuso di arte contemporanea, e il Festival Nuove Rotte della Cultura.

Per le manifestazioni e iniziative turistiche (350.000 euro) : Savona Down Town Music Festival, Eventi estivi Darsena e Lungomare, Iniziative Natale ed Eventi di Capodanno e iniziative per la valorizzazione e la promozione del territorio e dei quartieri (18.000 euro) : Iniziative di comunicazione, Eventi per la valorizzazione del Santuario, Iniziative per bambini e famiglie itineranti, concerti e teatri nei palchi installati in città.

Un altro ambito riguarda la valorizzazione delle strutture culturali cittadine (15.000 euro) : Sostegno per attività di gestione e interventi a contenitori comunali di carattere culturale quali Fortezza del Priamar, Musei civici, Sistema bibliotecario civico, Teatro civico, Officine Solimano ed altre emergenze architettoniche ed ambientali e sostegno all'attività delle Associazioni che ivi vi operano in convenzione con il Comune.

Ci sono poi le iniziative per rilanciare il rapporto scuola-città (40.000 euro): Zerodiciannove Festival della Letteratura per bambini e adolescenti e le manifestazioni sportive (40.000 euro): Half Marathon e Savona Family Run - X edizione.