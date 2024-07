BRA’S 2024 sbarca in Liguria e sceglie Alassio

Il tour di presentazione di BRA’S 2024 inaugura in Liguria e sceglie Alassio come venue rappresentativa della regione e Ivano Ricchebono come Chef Ambassador.

Domenica 28 luglio alle 17 il direttore di Confcommercio Ascom Bra e direttore del Consorzio Salsiccia di Bra Luigi Barbero, lo chef stellato piemontese Massimo Camia e i Consorzi delle eccellenze gastronomiche braidesi, moderati dal giornalista Marcello Pasquero, vi aspettano sulla terrazza del Diana GH di Alassio per presentarvi i prodotti eccellenza della città di Bra che potrete poi degustare in versione marina cucinati dallo chef Michelin Star Ivano Ricchebono e dalla brigata del Diana GH.

"Vi aspettiamo a questo appuntamento esclusivo riservato alla stampa e alle istituzioni per accoglierVi nel regno di BRA’S e conoscere in anteprima le novità del programma dell’attesissimo Festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra che andrá in scena nella città capitale del barocco piemontese dal 19 al 22 settembre 2024", spiegano gli organizzatori.