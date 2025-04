Autismo e Progetto di Vita, a Savona una giornata di formazione e sensibilizzazione

Venerdì 4 aprile prossimo, la Sala Sibilla del Priamar di Savona ospiterà una giornata interamente dedicata all’autismo, all’inclusione sociale e al valore della progettualità nella vita delle persone nello spettro autistico.

L’iniziativa, dal titolo “Autismo e Progetto di Vita”, è promossa dal Distretto Lions 108IA3 e dal Lions Club Savona Torretta. Sarà aperta a famiglie, docenti, operatori sanitari, educatori e cittadini, con un programma ricco di contenuti e articolato in due momenti: la mattina sarà dedicata agli aspetti sanitari, normativi e organizzativi; il pomeriggio affronterà il tema della diagnosi precoce, del supporto in età evolutiva e del ruolo delle associazioni del territorio.

Nel corso della giornata interverranno stimati professionisti del mondo sanitario ed educativo, riconosciuti a livello regionale e nazionale, che offriranno riflessioni, dati e strumenti concreti per migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Durante la sessione mattutina dell’evento, il primo intervento sarà a cura del dottor Roberto Keller, psichiatra e neuropsichiatra infantile, che illustrerà le basi sanitarie necessarie per costruire un progetto di vita adeguato per gli adulti con autismo. A seguire, l’avvocato Paolo Bandiera fornirà un approfondimento sulla normativa vigente in materia, chiarendo i diritti e le tutele per le persone autistiche.

Dopo una pausa caffè, il dottor Sergio Messina presenterà le più recenti forme di intervento abilitativo e terapeutico, evidenziando le innovazioni nel trattamento del disturbo dello spettro autistico. Successivamente, la dottoressa Roberta Pennazio affronterà il tema dell’integrazione socio-sanitaria, illustrando il ruolo dei distretti sanitari e delle Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVDM) nel supporto alle persone autistiche. La mattinata si concluderà con un momento di confronto tra i partecipanti e i relatori.

Nel pomeriggio, la dottoressa Paola Bona approfondirà il tema della diagnosi e della valutazione clinica dell’autismo nei bambini, evidenziando i criteri diagnostici e le sfide nell’individuazione precoce. In continuità con questo tema, la dottoressa Silvia Zecca parlerà del ruolo del pediatra nella rilevazione dei primi segnali di autismo e delle strategie per un intervento tempestivo.

Un momento fondamentale sarà poi dedicato agli interventi delle associazioni che operano nel territorio, tra cui Angsa Imperia, Guardami negli Occhi di Savona, Anffas Albenga, Associazione Disabili di Vado, Airipa Aid e Aifa Monici Colombo. Il convegno si concluderà con una sessione di domande e riflessioni finali.

L’evento è accreditato per i professionisti della sanità e per il personale scolastico. L'evento prevede diverse modalità di accreditamento a seconda della categoria professionale di appartenenza. Per i professionisti sanitari, l'iniziativa è accreditata ECM e consente l'acquisizione di crediti formativi. Il costo di partecipazione è di 50 euro e l'evento è identificato con il codice 3351-ED. La responsabilità scientifica è affidata alla dottoressa Paola Bona e alla dottoressa Roberta Rota. Anche il personale scolastico ed educativo può accedere all'accreditamento. L'evento, infatti, è valido per docenti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado, oltre che per il personale educativo. Per ricevere informazioni dettagliate sui costi e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email autismo4aprile2025@yahoo.com. Inoltre, l'evento è disponibile sulla piattaforma SOFIA con il codice ID 146273, facilitando così l'accesso ai docenti interessati.

L’appuntamento è dalle 08:30 alle 18:00, presso la Sala Sibilla; per ulteriori dettagli sul programma e sugli accreditamenti formativi, si rimanda alla locandina ufficiale dell’evento.

Un’occasione importante per il territorio savonese per conoscere, comprendere e costruire percorsi di vera inclusione