"An Europe for me": i ragazzi di Pietra Ligure in visita al Parlamento Europeo

È entrato nel vivo il concorso “an Europe for me - building Europe with me” ideato dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con l’istituto comprensivo di Pietra Ligure. Sono infatti 21 i ragazzi che - accompagnati da quattro insegnanti, dalla Presidente del consiglio comunale e delegata alla pubblica istruzione, Michela Vignone, dall’assessore alle politiche sociali e giovanili e membro BELC della Commissione Europea, Marisa Pastorino, nonché dal consigliere capogruppo, Giovanni Liscio e dai referenti del gemellaggio Pietra Ligure-Offenburg Silvano Ferrua e Jess Haberer - hanno visitato il Parlamento Europeo di Strasburgo, cuore pulsante delle istituzioni europee!

Dopo aver attraversato i controlli di sicurezza è stata grande l’emozione per la delegazione pietrese nell’accedere "a questa meravigliosa struttura, costruita con un lato sempre aperto, apparentemente incompiuta - spiegano i diretti interessati - ma che in in realtà sta a significare che l’Europa è sempre pronta ad accogliere e unire nella diversità, come dice lo slogan dell’UE".

Particolarmente apprezzato l’incontro con l’Eurodeputato tedesco della circoscrizione di Offenburg, Mr Schwab, organizzato proprio dalla città gemellata con Pietra, che ha spiegato ai ragazzi l’attività di un deputato europeo e la sua tipica agenda, fitta di incontri, discussioni nella Commissione di appartenenza, votazioni, il tutto tra Strasburgo - dove il Parlamento si sposta per una settimana al mese - e Bruxelles, dove si svolgono i lavori per il restante tempo.

All’uscita dal Parlamento Europeo, Strasburgo si è mostrata ai ragazzi e ai loro insegnanti in tutto il suo straordinario fascino di capitale del nord Europa: dal parlamento infatti il trasferimento in centro è avvenuto attraverso un battello fluviale, che costeggia i viali della città. Mercoledì, invece, visita alle scuole secondarie di Offenburg, con un breve ma proficuo scambio culturale con i coetanei tedeschi che hanno coinvolto i ragazzi pietresi nelle loro attività quotidiane.

“Siamo onorati di aver accompagnato i ragazzi in questa esperienza che si è rivelata formativa e gratificante che, siamo certi, lascerà un ricordo indelebile nei ragazzi. Cultura, arte, tradizioni, usi e costumi, norme, legislazioni e opportunità ci sono stati offerti in un mix accattivante ed entusiasmante: conoscere il contesto europeo nel quale sono immersi, capire in che modo l’Europa entra nelle loro vite e come loro, anche in prospettiva futura, possono incidere sulle politiche europee ma, soprattutto, sentirsi cittadini europei, era la missione che si siamo dati promuovendo insieme all’IC Pietra Ligure questo concorso, che ci auguriamo possa essere la prima di molte edizioni” commentano Vignone, Pastorino e Liscio, anche a nome del sindaco Luigi De Vincenzi.