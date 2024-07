Largo al factotum, "Il barbiere di Siviglia" arriva a Ferrania

La pratica del canto lirico in Italia è stata iscritta nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale nel 2023. Dal sito Unesco: “La pratica del canto lirico in Italia è nata in Italia Centrale nel 17mo secolo dall’evoluzione del linguaggio italiano per poi espandersi in tutta la penisola e successivamente all’estero, grazie all’emigrazione di cantanti lirici e di produttori teatrali. La pratica del canto lirico ha giocato storicamente una funzione di aggregazione sociale attraverso la condivisione di competenze e capacità musicali e letterarie e l’utilizzo di spazi acustici naturali o tradizionalmente delimitati, nei quali non è necessario utilizzare strumenti tecnologici di riproduzione della voce grazie alla potenza della voce dei cantanti lirici”.

Dal 2012 l’associazione “Cengioinlirica aps” persegue con entusiasmo e determinazione l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico il repertorio operistico, organizzando spettacoli dal vivo open air in località diverse della Valle Bormida: l’appuntamento annuale con la lirica diventa così un’occasione per valorizzare e ri-scoprire scorci dell’entroterra savonese.

Domenica 28 luglio alle ore 20.30 alle porte del borgo antico di Ferrania, frazione di Cairo Montenotte, nell’incantevole contesto naturale della storica Casa del Fattore, va in scena “Il barbiere di Siviglia” opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini, tra le più acclamate nel repertorio del melodramma italiano.

Nella formula dell’opera-film, collaudata con successo nelle ultime edizioni dall’associazione “Cengio in Lirica aps” organizzatrice dell’evento, la messinscena rigorosamente “dal vivo” sarà arricchita da filmati preregistrati e proiettati su un maxischermo, per raccontare con immagini mute ciò che i protagonisti vanno cantando in scena.

La direzione musicale dell’Orchestra sinfonica delle Terre Verdiane è affidata al Maestro Stefano Giaroli per la regia teatrale di Alessandro Brachetti.

Sarà il giovane baritono William Allione a vestire i panni di Figaro; il soprano Scilla Cristiano darà voce a Rosina, il tenore Enrico Iviglia sarà il Conte di Almaviva; Alberto Comes, basso, nel ruolo di Basilio; il baritono Giacomo Contro in quelli di Fiorello; e ancora il soprano Simona Ritoli nel ruolo di Berta.

Apericena a partire dalle ore 19 nell’area di spettacolo, solo su prenotazione la n. 348 4989485 (whatsapp). Per info: 3472938100.