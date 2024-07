"Libri: Passaporto per il mondo", Francesca Meloni si aggiudica la prima edizione del contest fotografico

Nella serata di sabato 13 luglio si è tenuta, presso il Chiostro di Palazzo Scarampi (Biblioteca Civica e Ferrania Film Museum) di Cairo Montenotte, alla presenza del Sindaco Paolo Lambertini e dell’Assessore alla cultura e all’istruzione Caterina Garra, la premiazione del contest fotografico “Libri: Passaporto per il mondo” con l’aggiudicazione del titolo di vincitore assoluto a Francesca Meloni con l’opera Qui accadono tutte le cose.

Uno scatto in bianco e nero che ha convinto la giuria, composta da Livia Savorelli, Francesca Di Giorgio e Alessia Pietropinto, per l’atmosfera onirica e sospesa ma, allo stesso tempo, calata nella contemporaneità dei nostri giorni, che Francesca Meloni è riuscita a ricreare attraverso un’immagine inedita, prodotta ad hoc per il contest, coerente con la sua ricerca artistica ed incisiva rispetto ai temi sottesi al concorso:

“Leggere significa immergersi con la mente e con il corpo in un orizzonte altro, significa interpretare e divenire nuovo veicolo e nuova vita per il messaggio contenuto nel libro. Tutti i libri che abbiamo letto costruiscono la nostra “pelle” ovvero il confine con il quale comunichiamo e ci relazioniamo con gli altri e con il mondo. Nello scambio autore/lettore si genera immortalità. Il libro è bianco perché contiene in potenza i libri già scritti e quelli ancora da scrivere” (Francesca Meloni).

Il contest, alla sua prima edizione – organizzato dal Comune di Cairo Montenotte e dall’Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina, con lo scopo di creare un evento collaterale alla Fiera del Libro organizzata dal Comune, dal 23 al 26 maggio 2024 – ha portato in mostra dal 23 maggio al 13 luglio, le opere fotografiche di 42 fotografi finalisti: Susanna Alborghetti, Biagio Ampola, Alessandro Accordini, Alessandra Baldoni, Tania Barbagli, Eric Berthelemy, Nicola Bertellotti, Valentina Bollea, Adriano Boscato, Gianalberto Briccarello, Daniele Buccarella, Alessandra Calò, Katia Carraro, Enrico Cavallo, Matteo Cenere, Silvia Contadini, Luigi Coppo, Flavia De Muro, Enrica Dondero, Ilaria Feoli, Giada Giambastiani, Lorenzo Greco, Carla Iacono, Emanuele Imovilli, Massimo Lavagna, Francesca Meloni, Elena A. (Yelena) Milanesi, Giovanni Moglia, Matteo Musetti, Silvia Nicolini, Andrea Papi, Gianmarco Pece, Michele Pedone, Ivan Piano, Alessia Piscopo, Diego Poggi, Alex Premoli, Roberto Romanin, Carmela Sangregorio, Luca Trotta, Chiara Pia Vicenzo, Cristiano Zingale.