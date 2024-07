Garlenda, Francesco Cappato sarà assessore esterno, Giorgia Ranzini nuova vicesindaco

Francesco Cappato si è dimesso da vicesindaco del Comune di Garlenda, ma resta assessore esterno. La nuova vicesindaco sarà Giorgia Ranzini.

“Abbiamo preso atto della decisione del consigliere e vicesindaco Cappato, ma lo abbiamo convinto a restare in Giunta come assessore esterno. Nuovo vicesindaco sarà Giorgia Ranzini. A noi interessa che si possa dare continuità e lavorare serenamente per Garlenda. Cappato per noi è una persona importante”. Commenta così il cambio di ruoli ad appena un mese e mezzo dalle elezioni che hanno visto vincitore Alessandro Navone con la sua squadra.

Cappato si è dimesso anche da membro del consiglio direttivo della Proloco, in seguito alla questione sollevata dal consigliere Luigi Tezel nel corso del primo consiglio comunale che riguardava proprio l’incompatibilità tra le cariche avute nei distinti ambiti.

“Nei giorni scorsi abbiamo incontrato Tezel e in queste ore è previsto un incontro anche con Robello De Filippis e Marmentini – prosegue Navone -. L’intenzione è quella di collaborare fattivamente per il bene del paese. Tezel ha già manifestato apprezzamento per la nostra apertura al dialogo e al confronto. Speriamo si possa procedere senza intoppi. Se ci saranno proposte fattibili che vanno incontro alle esigenze di Garlenda, ben vengano. Saremo felici di valutarle insieme”.

In “segno di pace”, proprio questa sera dovrebbe essere approvata una proposta di Tezel in merito a una modifica al regolamento del Consiglio per poter creare un gruppo consiliare con un solo consigliere, che rispecchi l’esito delle elezioni. “Pensiamo che sia assolutamente possibile – commenta il sindaco di Garlenda - e, salvo imprevisti, la approveremo”.